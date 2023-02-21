Шеболенкова (Ойнас) Эмма Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Ойнас Август
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеболенков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеболенков Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Шеболенков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеболенков Олег Григорьевич
Отец ребёнка: Шеболенков Григорий
Смерть
2008