Шеболенкова (Ойнас) Эмма Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеболенкова (Ойнас) Эмма Августовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Ойнас Август

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеболенков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеболенков Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Шеболенков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеболенков Олег Григорьевич

Отец ребёнка: Шеболенков Григорий

Смерть
2008
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