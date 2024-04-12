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Садокова Екатерина Николаевна

Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Мещанская дочь.
Бракосочетание
1885

Муж: Садоков Акиндин Николаевич

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Садоков Антонин Акиндинович

Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич

Троица, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Садоков Борис Акиндинович

Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Садоков Сергей Акиндинович

Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Садоков Николай Акиндинович

Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Садокова Августа Акиндиновна

Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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