Садокова Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Мещанская дочь.
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1886
Сын: Садоков Антонин Акиндинович
Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич
Троица, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1888
Сын: Садоков Борис Акиндинович
Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Садоков Сергей Акиндинович
Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Садоков Николай Акиндинович
Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Садокова Августа Акиндиновна
Отец ребёнка: Садоков Акиндин Николаевич
Смерть
Неизвестно