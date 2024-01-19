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Садоков Акиндин Николаевич

Место рождения

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

12.04.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Садоков Николай Федорович

Мать: Садокова Ольга Филипповна

Раменский Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Вологодского уезда, Димитриевской Раменской церкви священника сын.
Образование
1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Духовной Семинарии по 2 разряду.
Работа или профессия
20.03.1882
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен штатным псаломщиком в Кадниковский Николаевский Собор.
Работа или профессия
26.05.1885
Троица, Чебсарский район, Северный край
Рукоположен во священника Троицкой Согожской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1885

Жена: Садокова Екатерина Николаевна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Садоков Антонин Акиндинович

Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна

Троица, Чебсарский район, Северный край
Работа или профессия
15.08.1887 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен законоучителем Кадниковского городского училища, а 30 декабря еще и женского училища.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Садоков Борис Акиндинович

Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
18.06.1890
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Причислен к Кадниковскому Николаевскому Собору без участия в причтовых доходах.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Садоков Сергей Акиндинович

Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.02.1892 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Назначен к самостоятельному исполнению пастырских обязанностей в Богородской тюремной церкви.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Садоков Николай Акиндинович

Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Садокова Августа Акиндиновна

Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
19.09.1912 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Уволен, согласно просьбе.
Смерть
12.04.1913 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
"Умер заштатный священник Кадниковского Николаевского собора Акиндин Садоков, 52 года." (ВЕВ. 1913, №12, с. 226) Несоответствия: умершему должно было быть 74 года, но по должности соответствует. 1. Дв... Показать все
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