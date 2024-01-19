Садоков Акиндин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти12.04.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Вологодского уезда, Димитриевской Раменской церкви священника сын.
Образование
1881
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Духовной Семинарии по 2 разряду.
Работа или профессия
20.03.1882
Определен штатным псаломщиком в Кадниковский Николаевский Собор.
Работа или профессия
26.05.1885
Рукоположен во священника Троицкой Согожской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1886
Сын: Садоков Антонин Акиндинович
Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
15.08.1887 ст.
Определен законоучителем Кадниковского городского училища, а 30 декабря еще и женского училища.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Садоков Борис Акиндинович
Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
18.06.1890
Причислен к Кадниковскому Николаевскому Собору без участия в причтовых доходах.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Садоков Сергей Акиндинович
Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
14.02.1892 ст.
Назначен к самостоятельному исполнению пастырских обязанностей в Богородской тюремной церкви.
Рождение ребёнка
1893
Сын: Садоков Николай Акиндинович
Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Садокова Августа Акиндиновна
Мать ребёнка: Садокова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
19.09.1912 ст.
Уволен, согласно просьбе.
Смерть
12.04.1913 ст.
"Умер заштатный священник Кадниковского Николаевского собора Акиндин Садоков, 52 года." (ВЕВ. 1913, №12, с. 226) Несоответствия: умершему должно было быть 74 года, но по должности соответствует. 1. Дв... Показать все