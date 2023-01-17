Курильчик Андрей Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.
Сын: Курильчик Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Belarus Вуйлово деревня (Выйлово) (белор. Выйлаў, Вылаў) Тетеринской волости Могилевского уезда Могилевской губернии Белоруссия (Беларусь) Примерно в 1900 54.07450°N 29.79320°E Вуйлов деревня, принадл... Показать все
Место жительства
С 08.04.1908 по 1930
Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Власть Труда, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край