Курильчик Савва Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курильчик Савва Андреевич

Место рождения

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область

Дата рождения

24.04.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1894 ст.

Отец: Курильчик Андрей Ильич

Мать: Курильчик Анастасия Филипповна

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область
ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.1835 Изображение №: 3 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3271226&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Место жительства
С 08.04.1908 ст.
Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.1835 Изображение №: 3 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3271226&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Восприемник
25.02.1913 ст.
Кан-Оклер, Саянский муниципальный район, Красноярский край
у Шадрова Ивана Филипповича с Гартаевой (Шадровой) Евдокией Филипповной из под Шклова только приехавших. https://krasmun.krasarh.ru/site/private/imageViewer/show?objectId=328262788&attributeId=3596&se... Показать все
Призыв на военную службу
1915
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3471390&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.160 Оп.1 Д.2356 Изображение №: 170
Смерть
Неизвестно
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