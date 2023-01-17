(Курильчик) Марина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1900 ст.
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900 ст.
Отец: Курильчик Андрей Ильич
Мать: не указана
Belarus Вуйлово деревня (Выйлово) (белор. Выйлаў, Вылаў) Тетеринской волости Могилевского уезда Могилевской губернии Белоруссия (Беларусь) Примерно в 1900 54.07450°N 29.79320°E Вуйлов деревня, принадл... Показать все
Место жительства
С 08.04.1908 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1925
Сын: Курильчик Степан
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1965
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край