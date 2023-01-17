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(Курильчик) Марина Андреевна

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Место рождения

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область

Дата рождения

Вычислено 1900 ст.

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900 ст.

Отец: Курильчик Андрей Ильич

Мать: не указана

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область
Belarus Вуйлово деревня (Выйлово) (белор. Выйлаў, Вылаў) Тетеринской волости Могилевского уезда Могилевской губернии Белоруссия (Беларусь) Примерно в 1900 54.07450°N 29.79320°E Вуйлов деревня, принадл... Показать все
Место жительства
С 08.04.1908 ст.
Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.06.1925

Сын: Курильчик Степан

Отец ребёнка: не указан

Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Около 1965
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
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