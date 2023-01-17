Акимова (Олейникова) Евдокия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Олейникова) Евдокия Владимировна

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Место рождения

Аргахтах, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

27.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1988

Отец: Олейников Владимир Игнатьевич

Мать: Олейникова Татьяна Васильевна

Аргахтах, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
24.08.2007

Муж: Акимов Александр Иванович

Нюрба, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.10.2007

Сын: Акимов Роберт Александрович

Отец ребёнка: Акимов Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.05.2016

Сын: Акимов Иван Александрович

Отец ребёнка: Акимов Александр Иванович

Рождение ребёнка
31.01.2021

Сын: Акимов Артём Александрович

Отец ребёнка: Акимов Александр Иванович

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