Акимова (Олейникова) Евдокия Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1988
Бракосочетание
24.08.2007
Нюрба, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.10.2007
Сын: Акимов Роберт Александрович
Отец ребёнка: Акимов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.05.2016
Сын: Акимов Иван Александрович
Отец ребёнка: Акимов Александр Иванович
Рождение ребёнка
31.01.2021
Сын: Акимов Артём Александрович
Отец ребёнка: Акимов Александр Иванович