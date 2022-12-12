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Акимов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1988

Отец: Акимов Иван Акимович

Мать: Акимова Юлия Валентиновна

Бракосочетание
24.08.2007

Жена: Акимова Евдокия Владимировна

Нюрба, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.10.2007

Сын: Акимов Роберт Александрович

Мать ребёнка: Акимова Евдокия Владимировна

Рождение ребёнка
05.05.2016

Сын: Акимов Иван Александрович

Мать ребёнка: Акимова Евдокия Владимировна

Рождение ребёнка
31.01.2021

Сын: Акимов Артём Александрович

Мать ребёнка: Акимова Евдокия Владимировна

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