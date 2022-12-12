Акимов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1988
Отец: Акимов Иван Акимович
Бракосочетание
24.08.2007
Нюрба, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.10.2007
Сын: Акимов Роберт Александрович
Мать ребёнка: Акимова Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
05.05.2016
Сын: Акимов Иван Александрович
Мать ребёнка: Акимова Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
31.01.2021
Сын: Акимов Артём Александрович
Мать ребёнка: Акимова Евдокия Владимировна