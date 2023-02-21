Олейникова (Третьякова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1956
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1956
Отец: Третьяков Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1988
Дочь: Акимова Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Олейников Владимир Игнатьевич
Аргахтах, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)