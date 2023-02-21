Олейникова (Третьякова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейникова (Третьякова) Татьяна Васильевна

Олейникова (Третьякова) Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1956

Отец: Третьяков Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1988

Дочь: Акимова Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Олейников Владимир Игнатьевич

Аргахтах, Среднеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close