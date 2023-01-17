Абрамушкина Маланья Никандровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Абрамова Мария Павловна
Отец ребёнка: Абрамушкин Павел Ильич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Абрамушкин Павел Ильич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Абрамушкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Абрамушкин Павел Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974