Абрамушкина Маланья Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамушкина Маланья Никандровна

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Место рождения

Павлюкова, Добрянская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлюкова, Добрянская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Абрамова Мария Павловна

Отец ребёнка: Абрамушкин Павел Ильич

Губино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Абрамушкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Абрамушкин Павел Ильич

Губино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Абрамушкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Абрамушкин Павел Ильич

Губино, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамушкин Павел Ильич

Смерть
1974
Губино, Можайский, Московская область
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