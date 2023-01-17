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Абрамушкин (Аврамушкин) Павел Ильич

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Место рождения

Ковшичи, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Аврамушкин Илья Платонович

Мать: не указана

Ковшичи, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
17.03.1916 ст.
Георгиевская медаль IV степени "За храбрость"
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Абрамова Мария Павловна

Мать ребёнка: Абрамушкина Маланья Никандровна

Губино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Абрамушкин Иван Павлович

Мать ребёнка: Абрамушкина Маланья Никандровна

Губино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Абрамушкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Абрамушкина Маланья Никандровна

Губино, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамушкина Маланья Никандровна

Смерть
1940
Губино, Можайский, Московская область
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