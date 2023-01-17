Абрамушкин (Аврамушкин) Павел Ильич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1940
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Аврамушкин Илья Платонович
Мать: не указана
Военная награда
17.03.1916 ст.
Георгиевская медаль IV степени "За храбрость"
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Абрамова Мария Павловна
Мать ребёнка: Абрамушкина Маланья Никандровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Абрамушкина Маланья Никандровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Абрамушкин Николай Павлович
Мать ребёнка: Абрамушкина Маланья Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940