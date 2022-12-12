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Аврамушкин Илья Платонович

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Место рождения

Ковшичи, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аврамушкин Платон

Мать: не указана

Ковшичи, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Абрамушкин Павел Ильич

Мать ребёнка: не указана

Ковшичи, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Абрамушкин Тарас Ильич

Мать ребёнка: не указана

Ковшичи, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Абрамушкин Иосиф (Осип) Ильич

Мать ребёнка: не указана

Ковшичи, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Абрамушкин Елисей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Ковшичи, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Губино, Можайский, Московская область
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