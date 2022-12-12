Аврамушкин Илья Платонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аврамушкин Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Абрамушкин Иосиф (Осип) Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Губино, Можайский, Московская область