Вольская Мария Никанорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1881
Сын: Вольский Николай ст
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Пастухова Мария Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Вольский Константин Андреев
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
25.05.1892
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
11.01.1894
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
30.11.1894
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
14.12.1895
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
25.09.1897
Сын: Вольский Александр Андреев
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
24.12.1898
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
30.09.1900
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
09.04.1903
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Рождение ребёнка
04.11.1905
Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно