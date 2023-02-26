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Вольская Мария Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
04.12.1881

Сын: Вольский Николай ст

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Пастухова Мария Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Вольский Константин Андреев

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1892

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1894

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1894

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1895

Сын: Вольский Павел Андреев

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1897

Сын: Вольский Александр Андреев

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1898

Сын: Вольский Николай Андреев

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1900

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1903

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Вольский Михаил Андреев

Отец ребёнка: Вольский Андрей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольский Андрей Васильев

Смерть
Неизвестно
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