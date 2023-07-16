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Полянский Лёв Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
13.04.1901

Сын: Полянский Николай Львович

Мать ребёнка: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1903

Дочь: Полянская Варвара Львовна

Мать ребёнка: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1907

Сын: Полянский Лёв Львович

Мать ребёнка: Полянская (Булгакова) Вера Александровна

Бракосочетание
Около 1995

Жена: Полянская (Булгакова) Вера Александровна

Смерть
Неизвестно

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