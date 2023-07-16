Полянский Лёв Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1901
Сын: Полянский Николай Львович
Мать ребёнка: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
20.02.1903
Дочь: Полянская Варвара Львовна
Мать ребёнка: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Полянская (Булгакова) Вера Александровна
Бракосочетание
Около 1995
Смерть
Неизвестно