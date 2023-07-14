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Полянский Лёв Львович
Полянский Лёв Львович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1962
Пол
Мужской
Отец
Полянский Лёв Николаевич
1870 г.р.
Мать
Полянская (Булгакова) Вера Александровна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Полянский Лёв Николаевич
Мать:
Полянская Вера Александровна
Смерть
1962
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