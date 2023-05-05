Кораблев Трофим Николаев
Место рождения
Дата рождения11.04.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1861 ст.
ГАРТ Ф.7 оп.98 д.2а л.692 об.-693
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Крещение
12.04.1861 ст.
Бракосочетание
25.01.1880 ст.
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.303 л.481 об.-482
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.
Мать ребёнка: Кораблева (Зяблова) Мария Платонова
ГАРТ ф.4 оп.176 д.773 л.371 об-372
Смерть
Неизвестно