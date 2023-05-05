Кораблев Трофим Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКораблев Трофим Николаев

Кораблев Трофим Николаев

Место рождения

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.04.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1861 ст.

Отец: Кораблев Николай Феодоров

Мать: Кораблева Стефанида Петрова

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.7 оп.98 д.2а л.692 об.-693
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблев Павел Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Крещение
12.04.1861 ст.
Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1880 ст.

Жена: Кораблева (Зяблова) Мария Платонова

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.303 л.481 об.-482
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.

Сын: Кораблев Иван Трофимов

Мать ребёнка: Кораблева (Зяблова) Мария Платонова

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ ф.4 оп.176 д.773 л.371 об-372
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.