Кораблева (Зяблова) Мария Платонова
Место рождения
Дата рождения20.07.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1860 ст.
ГАРТ Ф.7 оп.97 д.30а л.692 об.-693
Крещение
23.07.1860 ст.
Бракосочетание
25.01.1880 ст.
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.303 л.481 об.-482
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Кораблев Трофим Николаев
ГАРТ ф.4 оп.176 д.773 л.371 об-372
Смерть
Неизвестно