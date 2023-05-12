Кораблева (Зяблова) Мария Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Зяблова) Мария Платонова

Место рождения

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.07.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1860 ст.

Отец: Зяблов Платон Гаврилов

Мать: Зяблова Александра Васильева

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.7 оп.97 д.30а л.692 об.-693
Крещение
23.07.1860 ст.
Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1880 ст.

Муж: Кораблев Трофим Николаев

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.303 л.481 об.-482
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.

Сын: Кораблев Иван Трофимов

Отец ребёнка: Кораблев Трофим Николаев

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ ф.4 оп.176 д.773 л.371 об-372
Смерть
Неизвестно

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