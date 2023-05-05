Кораблев Иван Трофимов
Место рождения
Дата рождения06.01.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896 ст.
ГАРТ ф.4 оп.176 д.773 л.371 об-372
Крещение
07.01.1896 ст.
Бракосочетание
22.01.1918
ГАРТ ф.1172 оп.4 д.392 л.173 об-174 солдат
Рождение ребёнка
17.11.1918
Сын: Кораблев Николай Иванович
Мать ребёнка: Кораблева (Красотина) Мария Васильева
ГАРТ ф.Р-1172 оп.4 д.392 л.143 об-144
Смерть
Неизвестно