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Кораблев Иван Трофимов

Место рождения

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896 ст.

Отец: Кораблев Трофим Николаев

Мать: Кораблева (Зяблова) Мария Платонова

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ ф.4 оп.176 д.773 л.371 об-372
Крещение
07.01.1896 ст.
Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1918

Жена: Кораблева (Красотина) Мария Васильева

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ ф.1172 оп.4 д.392 л.173 об-174 солдат
Рождение ребёнка
17.11.1918

Сын: Кораблев Николай Иванович

Мать ребёнка: Кораблева (Красотина) Мария Васильева

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ ф.Р-1172 оп.4 д.392 л.143 об-144
Смерть
Неизвестно

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