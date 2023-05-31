Татьяна Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1717
Муж: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
13.03.1723 ст.
Сын: Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1729
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1734
Сын: Яким Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Смерть
1743