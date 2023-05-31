Татьяна Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1717

Муж: Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1723 ст.

Сын: Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Яким Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1743
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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