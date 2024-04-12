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Дарья Яковлева

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1760

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Яков Никифоров

Мать: Татьяна Филипова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.07.1745 ст.

Муж: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1747 ст.

Сын: Степан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Козьма Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1760
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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