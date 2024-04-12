Дарья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Яков Никифоров
Мать: Татьяна Филипова
Бракосочетание
07.07.1745 ст.
Муж: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
02.08.1747 ст.
Сын: Степан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Козьма Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Смерть
1760