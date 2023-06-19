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Яков Никифоров

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Никифор Тимофеев

Мать: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1717

Жена: Татьяна Филипова

Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Филипова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Филипова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1723 ст.

Сын: Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Филипова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Филипова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Яким Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Филипова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно