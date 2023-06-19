Яков Никифоров
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Никифор Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1717
Жена: Татьяна Филипова
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Филипова
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Филипова
Рождение ребёнка
13.03.1723 ст.
Сын: Никифор Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Филипова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Филипова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Яким Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Филипова
Смерть
Неизвестно