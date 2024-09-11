Немыкин Виктор Иванович
Место рожденияКрымск
Дата рождения01.05.1929
Дата смерти12.10.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929
Отец: Немыкин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1954
Сын: Немыкин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Немыкина (Черненко) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1960
Сын: Немыкин Николай Викторович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.10.1966
Утонул на рыбалке