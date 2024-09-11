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Немыкин Виктор Иванович

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Место рождения

Крымск

Дата рождения

01.05.1929

Дата смерти

12.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929

Отец: Немыкин Иван Ильич

Мать: Немыкина Варвара Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немыкина (Черненко) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1954

Сын: Немыкин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Немыкина (Черненко) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1960

Сын: Немыкин Николай Викторович

Мать ребёнка: не указана

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.10.1966
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Утонул на рыбалке

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