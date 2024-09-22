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Немыкин Иван Ильич

Место рождения

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

26.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1903 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немыкина Варвара Тарасовна

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Немыкин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Немыкина Варвара Тарасовна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.05.1929

Сын: Немыкин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Немыкина Варвара Тарасовна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Немыкин Павел Иванович

Мать ребёнка: Немыкина Варвара Тарасовна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
26.01.1943
Гатище, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Погиб в бою за село Гатище

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