Немыкин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти26.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1922
Мать ребёнка: Немыкина Варвара Тарасовна
Рождение ребёнка
01.05.1929
Мать ребёнка: Немыкина Варвара Тарасовна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Немыкина Варвара Тарасовна
Смерть
26.01.1943
Гатище, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Погиб в бою за село Гатище