Шеромов Кирилл Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шеромов Аввакум Кириллович
Мать ребёнка: Шеромова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Шеромова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Шеромова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Шеромова Пелагея Степановна
Смерть
1832