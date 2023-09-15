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Шеромов Кирилл Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Шеромов Василий Аникиевич

Мать: Шеромова Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шеромов Аввакум Кириллович

Мать ребёнка: Шеромова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шеромов Ефим Кириллович

Мать ребёнка: Шеромова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Шеромов Сила Кириллович

Мать ребёнка: Шеромова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шеромов Федор Кириллович

Мать ребёнка: Шеромова Пелагея Степановна

Смерть
1832
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