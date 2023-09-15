Шеромова Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеромова Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шеромов Аввакум Кириллович

Отец ребёнка: Шеромов Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шеромов Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Шеромов Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Шеромов Сила Кириллович

Отец ребёнка: Шеромов Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шеромов Федор Кириллович

Отец ребёнка: Шеромов Кирилл Васильевич

Смерть
Неизвестно
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