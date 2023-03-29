Бурункина Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиОколо 1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1820 ст.
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бурункин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бурункин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Бурункина Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
08.07.1843
Дочь: Бурункина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич
Смерть
Около 1848 ст.