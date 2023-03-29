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Бурункина Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Около 1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1820 ст.

Муж: Бурункин Николай Сергеевич

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бурункин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бурункин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бурункин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бурункина Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
08.07.1843

Дочь: Бурункина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бурункин Николай Сергеевич

Смерть
Около 1848 ст.
Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

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