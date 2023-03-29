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Бурункин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бурункин Николай Сергеевич

Мать: Бурункина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бурункина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Бурункина Мелания Гавриловна

Рождение ребёнка
10.01.1850 ст.

Сын: Бурункин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бурункина Мелания Гавриловна

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1852 ст.

Сын: Бурункин Егор Иванович

Мать ребёнка: Бурункина Мелания Гавриловна

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурункина Мелания Гавриловна

Смерть
Неизвестно