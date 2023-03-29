Бурункин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бурункина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Бурункина Мелания Гавриловна
Рождение ребёнка
10.01.1850 ст.
Мать ребёнка: Бурункина Мелания Гавриловна
Рождение ребёнка
01.04.1852 ст.
Мать ребёнка: Бурункина Мелания Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно