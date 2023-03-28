Бурункин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
1820 ст.
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бурункин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бурункин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Бурункина Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1843
Дочь: Бурункина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна
Бракосочетание
26.05.1850 ст.
Смерть
Неизвестно