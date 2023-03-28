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Бурункин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бурункин Сергей Тереньтьевич

Мать: Бурункина Матрона Стефановна

Бракосочетание
1820 ст.

Жена: Бурункина Марфа Михайловна

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бурункин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бурункин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бурункин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бурункина Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
08.07.1843

Дочь: Бурункина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Бурункина Марфа Михайловна

Бракосочетание
26.05.1850 ст.

Жена: Бурункина Александра Стефановна

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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