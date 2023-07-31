Башко Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башко Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1949

Дата смерти

31.07.23

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949

Отец: Башко Владимир Спвельевич

Мать: Башко Валентина

Рождение ребёнка
11.05.1970

Сын: Башко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Башко Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башко Любовь Петровна

Смерть
31.07.23
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