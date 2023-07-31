Башко Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1949
Дата смерти31.07.23
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949
Отец: Башко Владимир Спвельевич
Мать: Башко Валентина
Рождение ребёнка
11.05.1970
Сын: Башко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Башко Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башко Любовь Петровна
Смерть
31.07.23