Башко Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1948
Дата смерти07.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1948
Отец: Бармин Петр
Мать: Бармина София
Рождение ребёнка
11.05.1970
Сын: Башко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Башко Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башко Юрий Владимирович
Смерть
07.09.2000