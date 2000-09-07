Башко Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башко Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1948

Дата смерти

07.09.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1948

Отец: Бармин Петр

Мать: Бармина София

Рождение ребёнка
11.05.1970

Сын: Башко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Башко Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башко Юрий Владимирович

Смерть
07.09.2000
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