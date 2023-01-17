Масалкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1982
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.09.1983
Сын: Масалкин Евгений Леонидович
Отец ребёнка: Денненбург Леонид Валентинович
Рождение ребёнка
04.12.1995
Дочь: Денненбург Дарья Леонидовна
Отец ребёнка: Денненбург Леонид Валентинович