Масалкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалкина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1982

Муж: Денненбург Леонид Валентинович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.09.1983

Сын: Масалкин Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Денненбург Леонид Валентинович

Рождение ребёнка
04.12.1995

Дочь: Денненбург Дарья Леонидовна

Отец ребёнка: Денненбург Леонид Валентинович

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