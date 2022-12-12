Денненбург Леонид Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1962
Отец: Денненбург Валентин
Бракосочетание
05.11.1982
Жена: Масалкина Елена
Рождение ребёнка
24.09.1983
Сын: Масалкин Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Масалкина Елена
Рождение ребёнка
04.12.1995
Дочь: Денненбург Дарья Леонидовна
Мать ребёнка: Масалкина Елена
Место жительства
Неизвестно