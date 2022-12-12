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Денненбург Леонид Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1962

Отец: Денненбург Валентин

Мать: Денненбург Нинель Исааковна

Бракосочетание
05.11.1982

Жена: Масалкина Елена

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.09.1983

Сын: Масалкин Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Масалкина Елена

Рождение ребёнка
04.12.1995

Дочь: Денненбург Дарья Леонидовна

Мать ребёнка: Масалкина Елена

Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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