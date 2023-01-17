Крылова Александра Евсигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Александра Евсигнеевна

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Место рождения

Корытная, Замошинская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

01.11.1875 ст.

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875 ст.

Отец: Евсигней Семенов

Мать: Татьяна Васильева

Корытная, Замошинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1902 ст.

Дочь: Воинова Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Крылов Иван Ефимович

Козино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Иван Ефимович

Смерть
1916
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