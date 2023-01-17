Крылова Александра Евсигнеевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1875 ст.
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875 ст.
Отец: Евсигней Семенов
Мать: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
28.12.1902 ст.
Дочь: Воинова Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Крылов Иван Ефимович
Козино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крылов Иван Ефимович
Смерть
1916