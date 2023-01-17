Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.
Дочь: Крылова Александра Евсигнеевна
Отец ребёнка: Евсигней Семенов
Корытная, Замошинская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсигней Семенов
Смерть
Неизвестно