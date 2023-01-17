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Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1875 ст.

Дочь: Крылова Александра Евсигнеевна

Отец ребёнка: Евсигней Семенов

Корытная, Замошинская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсигней Семенов

Смерть
Неизвестно
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