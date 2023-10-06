Кусков Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусков Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кускова) Прасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кускова) Полина Игнатьевна

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусков Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
15.07.1907

Сын: Кусков Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
15.08.1914

Сын: Кусков Максим Игнатьевич

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Старая Порубежка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1916

Сын: Кусков Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кусков Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: Кускова Анна Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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