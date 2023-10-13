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Кусков Владимир Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1907

Дата смерти

01.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1907

Отец: Кусков Игнатий

Мать: Кускова Анна Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кускова Евфросинья( Фрося)

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Кускова) Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Кускова Евфросинья( Фрося)

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Кускова) Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Кускова Евфросинья( Фрося)

Смерть
01.01.1972

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