Кусков Владимир Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1907
Дата смерти01.01.1972
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1907
Отец: Кусков Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Кускова) Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Кускова Евфросинья( Фрося)
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Кускова) Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Кускова Евфросинья( Фрося)
Смерть
01.01.1972