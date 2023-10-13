Кускова Анна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кускова) Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Кусков Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кускова) Полина Игнатьевна
Отец ребёнка: Кусков Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кусков Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кусков Игнатий
Рождение ребёнка
15.07.1907
Сын: Кусков Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Кусков Игнатий
Рождение ребёнка
15.08.1914
Отец ребёнка: Кусков Игнатий
Старая Порубежка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1916
Отец ребёнка: Кусков Игнатий
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кусков Игнатий
Смерть
Неизвестно