Кусков Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кусков Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кусков Иван Иванович
Мать ребёнка: Кускова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кускова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кусков Александр Иванович
Мать ребёнка: Кускова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кускова Мария