Кусков Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусков Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кусков Игнатий

Мать: Кускова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусков Иван Иванович

Мать ребёнка: Кускова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кускова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусков Александр Иванович

Мать ребёнка: Кускова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кускова Мария

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