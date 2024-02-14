Минкина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинкина Мария Дмитриевна

Минкина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минкин Ильяс

Рождение ребёнка
09.11.1948

Сын: Минкин Эдуард

Отец ребёнка: Минкин Ильяс

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.