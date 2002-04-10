Минкин Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1948
Дата смерти10.04.2002
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1948
Отец: Минкин Ильяс
Мать: Минкина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.2002