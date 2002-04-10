Минкин Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкин Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1948

Дата смерти

10.04.2002

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1948

Отец: Минкин Ильяс

Мать: Минкина Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.04.2002

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