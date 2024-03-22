Савва Ивановъ
Место рождения
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Иванъ Самойловъ
Мать: Ксенья Васильева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Елена Савинова
Мать ребёнка: Татьяна Игнатьева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Пелагея Савинова
Мать ребёнка: Татьяна Игнатьева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кузьма Савиновъ
Мать ребёнка: Татьяна Игнатьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Савва Савиновъ
Мать ребёнка: Татьяна Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Игнатьева