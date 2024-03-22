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Савва Ивановъ

Место рождения

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Иванъ Самойловъ

Мать: Ксенья Васильева

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Елена Савинова

Мать ребёнка: Татьяна Игнатьева

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Пелагея Савинова

Мать ребёнка: Татьяна Игнатьева

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кузьма Савиновъ

Мать ребёнка: Татьяна Игнатьева

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Савва Савиновъ

Мать ребёнка: Татьяна Игнатьева

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Игнатьева

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