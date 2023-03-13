Татьяна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Елена Савинова
Отец ребёнка: Савва Ивановъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Пелагея Савинова
Отец ребёнка: Савва Ивановъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кузьма Савиновъ
Отец ребёнка: Савва Ивановъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Савва Савиновъ
Отец ребёнка: Савва Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Ивановъ