Татьяна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Игнатьева

Татьяна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Елена Савинова

Отец ребёнка: Савва Ивановъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Пелагея Савинова

Отец ребёнка: Савва Ивановъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кузьма Савиновъ

Отец ребёнка: Савва Ивановъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Савва Савиновъ

Отец ребёнка: Савва Ивановъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Ивановъ

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