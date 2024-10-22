Минейчев Петр Михайлович 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минейчев Петр Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Минейчев Михаил Саввович Савельевич Агафович

Мать: Минейчева Найденова (Зеленкова) Дарья Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минейчева Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минейчев Евгений Петрович

Мать ребёнка: Минейчева Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минейчев Иван Петрович

Мать ребёнка: Минейчева Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минейчев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Минейчева Анастасия Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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