Минейчев Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Минейчев Михаил Саввович Савельевич Агафович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минейчев Евгений Петрович
Мать ребёнка: Минейчева Анастасия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минейчева Анастасия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Минейчева Анастасия Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно