Минейчев Михаил Саввович Савельевич Агафович 04.11.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМинейчев Михаил Саввович Савельевич Агафович

Минейчев Михаил Саввович Савельевич Агафович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1848 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1848 ст.

Отец: Минейчев Савва (Агаф) Михайлович

Мать: Минейчева (Климова) Прасковья 1 Климентьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1867 ст.

Жена: Минейчева Найденова (Зеленкова) Дарья Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Минейчева Найденова (Зеленкова) Дарья Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Сын: Минейчев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Минейчева Найденова (Зеленкова) Дарья Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1915
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.