Минейчев Михаил Саввович Савельевич Агафович
Место рождения
Дата рождения04.11.1848 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1848 ст.
Бракосочетание
09.01.1867 ст.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Минейчева Найденова (Зеленкова) Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Минейчева Найденова (Зеленкова) Дарья Егоровна
Смерть
После 1915