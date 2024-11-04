Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Минейчев Михаил Саввович Савельевич Агафович

Мать: Минейчева Найденова (Зеленкова) Дарья Егоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1899

Муж: Филиппов Даниил Парфирьевич саршего сын

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Филиппова) Анисья Даниловна

Отец ребёнка: Филиппов Даниил Парфирьевич саршего сын

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Филиппова) Фекла Даниловна

Отец ребёнка: Филиппов Даниил Парфирьевич саршего сын

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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