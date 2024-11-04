Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Минейчев Михаил Саввович Савельевич Агафович
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Филиппова) Анисья Даниловна
Отец ребёнка: Филиппов Даниил Парфирьевич саршего сын
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Филиппова) Фекла Даниловна
Отец ребёнка: Филиппов Даниил Парфирьевич саршего сын
Смерть
Неизвестно