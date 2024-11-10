Филиппов Даниил Парфирьевич саршего сын
Место рождения
Дата рождения15.12.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1872 ст.
Отец: Филиппов Порфирий старший Емельянович
Мать: Филиппова (Князева) Домна Ивановна жена старшего Порфирия
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Филиппова) Анисья Даниловна
Мать ребёнка: Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Филиппова) Фекла Даниловна
Мать ребёнка: Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно