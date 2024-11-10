Филиппов Даниил Парфирьевич саршего сын 15.12.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Даниил Парфирьевич саршего сын

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.12.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1872 ст.

Отец: Филиппов Порфирий старший Емельянович

Мать: Филиппова (Князева) Домна Ивановна жена старшего Порфирия

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1899

Жена: Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Филиппова) Анисья Даниловна

Мать ребёнка: Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Филиппова) Фекла Даниловна

Мать ребёнка: Филиппова (Минейчева) Екатерина Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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