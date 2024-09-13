Филиппова (Князева) Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Князев Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Порфирьевна
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Филиппов Афанасий Парфирьевич
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович
Рождение ребёнка
17.08.1861 ст.
Сын: Филиппов Адриан Парфирьевич
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович
Рождение ребёнка
23.04.1865 ст.
Дочь: Пелагея Парфирьевна
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович
Рождение ребёнка
23.04.1865 ст.
Сын: Филиппов Семен Порфирьевич
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович
Рождение ребёнка
17.06.1866
Сын: Филиппов Иван Порфирьевич
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович
Рождение ребёнка
17.06.1866
Сын: Филиппов Петр Порфирьевич
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Филиппов Георгий Парфирьевич
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович
Смерть
Неизвестно