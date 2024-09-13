Филиппова (Князева) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Князева) Домна Ивановна

Филиппова (Князева) Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Князев Иван Семенович

Мать: Князева Марфа Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Порфирьевна

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Порфирий Емельянович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Филиппов Афанасий Парфирьевич

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович

Рождение ребёнка
17.08.1861 ст.

Сын: Филиппов Адриан Парфирьевич

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1865 ст.

Дочь: Пелагея Парфирьевна

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович

Рождение ребёнка
23.04.1865 ст.

Сын: Филиппов Семен Порфирьевич

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович

Рождение ребёнка
17.06.1866

Сын: Филиппов Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович

Рождение ребёнка
17.06.1866

Сын: Филиппов Петр Порфирьевич

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Филиппов Георгий Парфирьевич

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.