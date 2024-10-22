Минейчева Анастасия Лаврентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Минейчева Анастасия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минейчев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минейчев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Минейчев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минейчев Иван Петрович

Отец ребёнка: Минейчев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минейчев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Минейчев Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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