Ахмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1957
Отец: Ихсанов Анвар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадуллин Наиль Мансурович
Отец ребёнка: Ахмадуллин Мансур Масхутович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1980
Дочь: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна
Отец ребёнка: Ахмадуллин Мансур Масхутович