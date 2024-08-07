Ахмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна

Ахмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1957

Отец: Ихсанов Анвар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадуллин Наиль Мансурович

Отец ребёнка: Ахмадуллин Мансур Масхутович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмадуллин Мансур Масхутович

Рождение ребёнка
23.12.1980

Дочь: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна

Отец ребёнка: Ахмадуллин Мансур Масхутович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.