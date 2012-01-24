Ахмадуллин Мансур Масхутович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1955
Дата смерти24.01.2012
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1955
Отец: Ахмадуллин Масхут Валиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмадуллин Наиль Мансурович
Мать ребёнка: Ахмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1980
Дочь: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна
Мать ребёнка: Ахмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна
Смерть
24.01.2012