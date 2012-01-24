Ахмадуллин Мансур Масхутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллин Мансур Масхутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1955

Дата смерти

24.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1955

Отец: Ахмадуллин Масхут Валиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмадуллин Наиль Мансурович

Мать ребёнка: Ахмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна

Рождение ребёнка
23.12.1980

Дочь: Дубовицкая (Ахмадуллина) Лилия Мансуровна

Мать ребёнка: Ахмадуллина (Ихсанова) Нафиса Анваровна

Смерть
24.01.2012

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